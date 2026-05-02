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Bloomberg, selon des données : L’Inde a pu faire passer 8 pétroliers par le détroit d’Ormuz après des négociations bilatérales avec Téhéran
02-05-2026 10:56 AM
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