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Ministère israélien de la Santé : 10 militaires blessés samedi. 673 sur le front nord depuis le cessez-le-feu avec l’Iran.
03-05-2026 10:56 AM
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