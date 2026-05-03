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    L’Iran exécute un homme condamné pour participation à un meurtre lors des émeutes de janvier

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      Ministère israélien de la Santé : 10 militaires blessés samedi.  673 sur le front nord depuis le cessez-le-feu avec l’Iran.

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