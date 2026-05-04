ABC citant le CENTCOM : Le transfert du navire Tosca et de son équipage vers le Pakistan a été effectué pour préparer leur retour en Iran

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      Après l’annonce du projet Trump d’un cadre de transit dans le détroit d’Ormuz sous commandement américain, l’UKMTO a rapporté qu’un navire situé à 78 milles nautiques au nord de Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, a été la cible d’un tir de projectile non identifié

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