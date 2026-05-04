lundi, 04/05/2026
Beyrouth 09:24
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
John Bolton : Si Trump avait regardé la carte ne serait-ce qu’une fois, il aurait compris l’importance stratégique du détroit d’Ormuz
04-05-2026 06:11 AM
En Lien
Liban : La Résistance islamique diffuse les images d’attaques par drones contre des véhicules et positions de l’armée israélienne à Bayadah, Bint Jbeil et Al-Qantara
06:55
Channel 12 : Les Émirats approfondissent leur alliance avec ‘Israël’ et l’étendent vers un partenariat opérationnel
06:35
Après l’annonce du projet Trump d’un cadre de transit dans le détroit d’Ormuz sous commandement américain, l’UKMTO a rapporté qu’un navire situé à 78 milles nautiques au nord de Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, a été la cible d’un tir de projectile non identifié
06:25