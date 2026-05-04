lundi, 04/05/2026   
   Beyrouth 13:00
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Cheikh Qassem : Nous sommes pour la diplomatie qui mène à l’arrêt de l’agression et à l’application de l’accord

      En Lien

      Berri : Nous rejetons les pressions étrangères sur la décision libanaise, s’interrogeant avec ironie : « Sommes-nous passés d’Anjar à Awkar ? »

      Berri : Nous rejetons les pressions étrangères sur la décision libanaise, s’interrogeant avec ironie : « Sommes-nous passés d’Anjar à Awkar ? »

      Berri : Toute discussion qui ne garantit pas l’arrêt de l’agression est rejetée ; le retrait israélien est une condition fondamentale avant d’étudier tout règlement

      Berri : Toute discussion qui ne garantit pas l’arrêt de l’agression est rejetée ; le retrait israélien est une condition fondamentale avant d’étudier tout règlement

      Chef du parlement Nabih Berri : Pas de négociations avant un cessez-le-feu : La priorité absolue est l’arrêt de la guerre avant d’engager tout processus politique.

      Chef du parlement Nabih Berri : Pas de négociations avant un cessez-le-feu : La priorité absolue est l’arrêt de la guerre avant d’engager tout processus politique.