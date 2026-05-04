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    Armée iranienne: « Grâce à un avertissement ferme et rapide de nos forces navales, l’entrée des destroyers américano-sionistes ennemis dans la zone du détroit d’Ormuz a été empêchée ».

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