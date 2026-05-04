Vienne expulse trois membres du personnel de l’ambassade de Russie pour espionnage.

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      Le Hezbollah demande de déclarer l’ambassadeur des USA persona non grata

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      Sud-Liban : ordre d’évacuation ennemi israélien à l’encontre des habitants des villages et localités suivantes : Nabatiyeh Fawqa, Mayfadoune, Qalawiyeh, Bourj Qalawiyeh, al-Majadel et Srifa. Les habitants sont tenus de quitter leurs maisons et de s’éloigner 1000 mètres.

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