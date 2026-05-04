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Sud-Liban: un soldat israélien blessé dans l’explosion d’un drone piégé
04-05-2026 18:37 PM
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Sud-Liban : ordre d’évacuation ennemi israélien à l’encontre des habitants des villages et localités suivantes : Nabatiyeh Fawqa, Mayfadoune, Qalawiyeh, Bourj Qalawiyeh, al-Majadel et Srifa. Les habitants sont tenus de quitter leurs maisons et de s’éloigner 1000 mètres.
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