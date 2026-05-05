mardi, 05/05/2026   
   Beyrouth 10:15
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    L’Arabie saoudite appelle à la désescalade : nous soutenons les efforts de médiation du Pakistan et soulignons la nécessité de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.

      En Lien

      Qalibaf : Une nouvelle équation se dessine à Ormuz et la pression sur Washington s’intensifie

      Qalibaf : Une nouvelle équation se dessine à Ormuz et la pression sur Washington s’intensifie

      Tasnim dément le passage d’un navire « Maersk » par le détroit d’Ormuz sous escorte américaine.

      Tasnim dément le passage d’un navire « Maersk » par le détroit d’Ormuz sous escorte américaine.

      Qalibaf : Nous savons pertinemment que le maintien de la situation actuelle est insupportable pour les USA

      Qalibaf : Nous savons pertinemment que le maintien de la situation actuelle est insupportable pour les USA