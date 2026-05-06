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Résistance Islamique : Nos combattants ont visé un transport de troupes appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans la localité d’Al-Qouzah au moyen d’un drone d’assaut, atteignant sa cible avec précision
06-05-2026 13:54 PM
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