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    Radio israélienne: 7 soldats blessés lors d’attaques de drones lancées par le Hezbollah au Sud-Liban au cours des dernières 24 heures

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      Maariv: 8 blessés dans les rangs de l’armée israélienne suite aux attaques de drones du Hezbollah, au Sud-Liban

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      Syrie : Incursion militaire de l’occupation israélienne dans les provinces de Deraa et de Quneitra

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      Correspondant d’Al-Manar à Gaza : Martyre d’Azzam Khalil al-Hayya, fils du chef du mouvement Hamas, des suites de ses blessures lors d’un raid israélien ayant ciblé, mercredi, le quartier d’al-Daraj à Gaza

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