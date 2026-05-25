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Médias israéliens : le Premier ministre et le ministre de la Sécurité ont décidé d’étendre considérablement l’opération militaire au Liban et d’autoriser le ciblage de bâtiments situés en profondeur dans le pays.
25-05-2026 20:29 PM
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