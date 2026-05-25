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    Chaîne 13 israélienne : Israël mène des pourparlers avec les États-Unis concernant l’expansion de ses opérations militaires au Liban.

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      Axios, citant un haut responsable américain : « L’administration Trump soutiendra une intensification des opérations israéliennes contre le Hezbollah ».

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      Chaîne 13 israélienne : Israël mène des pourparlers avec les États-Unis concernant l’expansion de ses opérations militaires au Liban.

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      Médias israéliens : le Premier ministre et le ministre de la Sécurité ont décidé d’étendre considérablement l’opération militaire au Liban et d’autoriser le ciblage de bâtiments situés en profondeur dans le pays.

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