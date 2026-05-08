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    CENTCOM : Nous affirmons que nous ne recherchons pas l’escalade, mais nous restons prêts et préparés à protéger les forces américaines.

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      Bases américaines au M-O : l’ampleur des dégâts dues aux frappes iraniennes est supérieure aux rapports officiels (Washington Post)

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      Khatam al-Anbiya : nous avons attaqué et endommagé trois destroyers américains après le ciblage d’un pétrolier et d’un bateau iraniens

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      CENTCOM : Nous affirmons que nous ne recherchons pas l’escalade, mais nous restons prêts et préparés à protéger les forces américaines.

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