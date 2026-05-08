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    Médias israéliens: Annulation des activités « publiques » dans les zones frontalières avec le Liban par crainte d’attaques du Hezbollah

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      Esmaeil Baghaei, porte-parole de la diplomatie iranienne : Les ingénieurs iraniens ont entamé la reconstruction du pont B1 à Karaj, endommagé lors des bombardements américains

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      The Times : L’Iran fait échouer les efforts de Trump pour rouvrir le détroit d’Ormuz

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