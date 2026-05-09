Deux responsables israéliens: les drones à fibre optique sont les F-35 du Hezbollah

Deux responsables israéliens ont alerté sur la menace croissante que représentent les drones à fibre optique de la Résistance islamique (Hezbollah), alors que les inquiétudes grandissent en « Israël » quant à leurs capacités offensives.

David Azoulay, président du conseil local de Metula, a déclaré lors d’une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 13 : « Les drones du Hezbollah sont leurs F-35 », faisant référence à leur efficacité et à leur impact au sol.

De son côté, Alon Davidi, maire de Sderot, a déclaré : « Je ne sais pas ce qui se passerait si un millier de drones chargés d’explosifs étaient lancés de Gaza vers nous. »

Des soldats de l’occupation blessés par des explosions de drones

Par ailleurs, l’armée d’occupation israélienne a annoncé que « deux soldats avaient été blessés, dont un grièvement, après avoir été touchés de plein fouet par un drone à fibre optique chargé d’explosifs à Rosh Hanikra, près de la frontière avec la Palestine occupée ». Un média israélien a rapporté que « d’importants effectifs ont été déployés sur place après l’explosion ».

Dans un incident distinct survenu au sud du Liban, un troisième soldat a été légèrement blessé après qu’un drone chargé d’explosifs a ciblé la zone où opéraient les forces d’occupation israéliennes.

La chaîne israélienne Channel 15 a rapporté : « Le Hezbollah a de nouveau frappé avec un drone à fibre optique chargé d’explosifs en territoire israélien, blessant des soldats. » Le porte-parole militaire a indiqué que « le Hezbollah avait lancé plusieurs roquettes et obus de mortier vers les forces israéliennes au sud du Liban ces dernières heures ».

8 soldats blessés

Ces événements surviennent alors que l’inquiétude grandit en « Israël » quant aux capacités des drones de la Résistance, après que le journal Maariv a rapporté que « huit soldats israéliens avaient été blessés mercredi lors de plusieurs incidents impliquant des collisions de drones avec les forces israéliennes au sud du Liban ».

Le porte-parole de l’armée israélienne a également confirmé « qu’un soldat avait été grièvement blessé et trois autres légèrement blessés lorsqu’un drone chargé d’explosifs a ciblé une force israélienne au sud du Liban ».

Crainte d’une extension en Cisjordanie

Le journal Maariv avait précédemment fait état de l’inquiétude croissante au sein des services de sécurité israéliens concernant l’utilisation accrue de drones, soulignant que « la menace ne se limite plus au front nord ».

Le journal indiquait que « l’utilisation de drones à fibre optique contre les forces israéliennes et les colonies frontalières du Sud-Liban a suscité des craintes en Israël quant à une possible extension de cette menace en Cisjordanie, posant ainsi d’importants défis sécuritaires à de vastes zones d’Israël ».

Source : Médias