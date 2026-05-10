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Médias israéliens : Activation des défenses aériennes dans la zone de Yir’on, en Galilée occidentale
10-05-2026 12:09 PM
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Ministère de la Santé libanais : Deux secouristes martyrs et 5 blessés lors de deux raids de l’ennemi israélien contre Qalaouiyeh et Tebnine.
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Le commandant du QG Khatam al-Anbiya, le général Abdollahi, a présenté, lors de sa rencontre avec l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, un rapport sur l’état de préparation des forces armées iraniennes, incluant l’armée, le CGRI, les forces de sécurité, les gardes-frontières, le ministère de la Défense et les forces de mobilisation du Bassidj
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Vidéo | Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant un char Merkava de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Rechaf, au Sud-Liban, à l’aide d’un drone d’assaut
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