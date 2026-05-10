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    Résistance islamique : Nous avons visé un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien près de la municipalité de Khiam avec des obus d’artillerie

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      Ministère de la Santé libanais : Deux secouristes martyrs et 5 blessés lors de deux raids de l’ennemi israélien contre Qalaouiyeh et Tebnine.

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      Le commandant du QG Khatam al-Anbiya, le général Abdollahi, a présenté, lors de sa rencontre avec l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, un rapport sur l’état de préparation des forces armées iraniennes, incluant l’armée, le CGRI, les forces de sécurité, les gardes-frontières, le ministère de la Défense et les forces de mobilisation du Bassidj

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      Vidéo | Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant un char Merkava de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Rechaf, au Sud-Liban, à l’aide d’un drone d’assaut

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