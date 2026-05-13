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    Ministère chinois des Affaires étrangères : Pékin continuera de soutenir les efforts de médiation du Pakistan

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      Le ministre chinois des Affaires étrangères exhorte le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation dans la région

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      Ministère chinois des Affaires étrangères : Le ministre des Affaires étrangères a salué, lors d’un appel avec son homologue pakistanais, les efforts visant à faciliter les négociations américano-iraniennes

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