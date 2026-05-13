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Sources médiatiques syriennes : Incursion des forces d’occupation israéliennes dans le village de Saïda al-Joulane, dans la province de Quneitra, et mènent une campagne de perquisition dans plusieurs habitations
13-05-2026 09:02 AM
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