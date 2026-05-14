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    Correspondant d’Al-Manar : L’aviation de l’ennemi a mené un raid ciblant la localité de Zrariyeh, au sud du Liban

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      La Résistance islamique tire des obus d’artillerie et une salve de roquettes contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à Al-Bayyadah, au sud-Liban.

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