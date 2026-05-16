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Les véhicules de l’occupation ouvrent le feu contre l’est de Khan Younes, dans le sud de Gaza
16-05-2026 06:36 AM
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