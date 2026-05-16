USA: Enlèvement et arrestation de l’Irakien Mohammad Baqer Al-Saadi, accusé d’appartenance aux Brigades du Hezbollah

Le ministère de la Justice américain a annoncé l’arrestation du citoyen irakien Mohammad Baqer Al-Saadi, qu’il a décrit comme un « membre éminent des Brigades du Hezbollah irakiennes », classées par Washington comme « organisation terroriste étrangère », et son transfert vers le territoire américain pour y être jugé.

Le ministère US a justifié cet enlèvement en prétendant: « Al-Saadi est visé, en vertu d’une plainte pénale, par 6 chefs d’accusation liés à ses activités au sein des Brigades du Hezbollah et des Gardiens de la révolution iraniens, y compris l’accusation de son implication dans environ 20 attaques et tentatives d’attaques en Europe et aux États-Unis ».

Et d’ajouter : « l’arrestation d’Al-Saadi a été effectuée sur la base des accusations contenues dans la plainte, qui a été révélée aujourd’hui, puis qu’il a été transféré vers une détention américaine en dehors des États-Unis avant d’être expulsé vers le territoire américain, où il a comparu devant la juge du tribunal fédéral de Manhattan, Sarah Netburn, qui a ordonné son maintien en détention jusqu’à son procès ».

Le ministère a cité le secrétaire par intérim à la Justice américain, Todd Blanche, disant que « les services d’application de la loi américains ont réussi à arrêter Al-Saadi, l’accusant d’incitation à attaquer des intérêts américains et israéliens et à tuer des Américains et des Juifs à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis », et ce, selon les allégations contenues dans la plainte.

Le correspondant d’Al-Mayadeen en Irak avait rapporté plus tôt qu’Al-Saadi avait été arrêté en Turquie alors qu’il venait de Russie.

Source : Médias