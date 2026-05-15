Baghaei : Les Kurdes sont les courageux gardiens de l’indépendance et de la fierté du pays

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Baghaei a écrit sur la plateforme X à propos de sa visite dans le gouvernorat du Kurdistan (à l’ouest du pays) : « Le Kurdistan est le miroir exact de l’Iran et les Kurdes sont les courageux gardiens de l’indépendance, de la fierté et de l’intégrité territoriale du pays ».

Il convient de noter que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré ce vendredi, dans une interview exclusive avec un correspondant de l’IRNA à Sanandaj, commentant les déclarations répétées des responsables américains concernant les Kurdes : « Nous n’avons jamais prêté attention aux déclarations des étrangers sur le peuple de notre pays. Nous savons à quel point les Iraniens – y compris les Kurdes, les Lars, les Turcs, les Baloutches et les Perses – aiment leur patrie ».

Il a ajouté : « Ces déclarations que vous entendez témoignent de l’incapacité, de la confusion et du manque de connaissance de la réalité du peuple iranien, et du fait que l’ennemi a recours à diverses conspirations pour réaliser ses ambitions et ses objectifs illégitimes ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a noté : « Les déclarations des responsables américains nous rendent plus fiers qu’auparavant de la conscience, de la perception et de la perspicacité du peuple kurde, et elles doivent être louées parce qu’elles ont cette fois aussi réussi à contrecarrer les plans de l’ennemi et à contrecarrer ses efforts pour accomplir ses mauvaises actions ».

Baghaei a souligné : « Ma visite dans le gouvernorat du Kurdistan a pour but d’apprécier la fermeté et la grande conscience des habitants de cette région au cours des deux ou trois derniers mois ».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a poursuivi : « Les Kurdes, outre leur rôle important dans la protection des frontières, ont fait preuve d’une grande conscience politique et internationale et ont été capables de contrecarrer les plans de l’ennemi ».

Il a conclu : « Le Kurdistan signifie l’Iran, et cette visite a été l’occasion d’exprimer de près mon appréciation et ma gratitude au peuple de ce pays. »

Source : Médias