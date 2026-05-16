« Le Hezbollah tire sans répit ». Des drones sur les colonies du nord. Poursuite des raids israéliens meurtriers au sud du Liban

Les médias israéliens ont adopté un ton alarmiste ce vendredi concernant les opérations de la résistance, constatant une importante escalade notamment vers les colonies du nord.

Le quotidien Maariv citant des sources a rapporté qu’aujourd’hui a été le jour le plus violent depuis le cessez-le-feu avec le Liban, indiquant que le Hezbollah tire sans répit sur les forces israéliennes au sud du Liban et au nord d’«Israël »

Selon la chaine 12 israélienne, les sirènes d’alerte ont retenti 20 fois en Galilée et des drones sont tombés à Nahariyya, Kiryat Shmona et Metoula.

La radio militaire israélienne a pour sa part, recensé en une heure, 10 drones qui ont été tirés par le Hezbollah depuis le sud du Liban vers les nord.

Ci-dessous images d’un drone volant au dessus d’un hélicoptère israélien avant d’être abattu:

Dans la matinée, l’armée ennemie avait rendu compte de la mort d’un soldat jeudi, le 7e depuis la trêve, au sud du Liban, sans préciser le lieu.

Après l’annonce du déploiement de filets pour protéger les sites israéliens des drones piégés FPV de la résistance libanaise, cette dernière n’a pas lésé sur les moyens. Elle a revendiqué 23 opérations anti israéliennes :

C’est à al-Bayyada dans le secteur occidental de la frontière que les résistants ont le plus frappé : dont une force ennemie via des salves de roquettes et un pilonnage d’artillerie, un char Merkava via un drone piégé, un char Merkava a l’aide d’un projectile téléguidé, un D9 via un drone piégé, un attroupement sur la voie menant à Naqoura avec un essaim de drones piégés,

Dans cette localité, les combattants ont tiré un missile sol-air contre un hélicoptère et l’ont obligé à battre en retraite, selon un communiqué publié par Média de guerre.

Plusieurs cibles israéliennes ont été visées dans la localité de Rchaf : un char Merkava a été frappé par un drone piégé, une force ennemie avec des obus de mortier et une salve de roquettes ; elle a été visé à deux reprises, un D9 a été pris par un drone piégé. La résistance y a aussi revendiqué la destruction de deux bulldozers qui avançaient depuis la localité de Rchaf en direction de celle de Hadatha, à l’aide de deux engins terrestres piégés.

Dans la localité d’al-Khiam, des obus de mortiers ont visé des véhicules Buklin qui effectuaient des opérations de destruction.

A Deir Siryane, ont été pris pour cibles un rassemblement et un véhicule de transport militaire via deux drones piégés.

A Al-Qawzah : un rassemblement ennemi a été visé par des obus d’artillerie une première fois, puis par deux drones piégés une seconde et une 3eme fois

Dans la localité d’al-Taybeh, c’est une force ennemie qui a été visée via un drone.

A Bint Jbeil : un rassemblement de militaires et de véhicules a été visé à l’aide d’une salve de roquettes et d’obus de mortier

La Résistance islamique a en outre revendiqué le ciblage de la caserne ennemie israélienne Liman, vers 18h00, avec une escadrille de drones d’attaque

Elle a aussi indiqué avoir tiré deux drones piégés par le QG de commandement du 300e bataillon sans préciser le lieu exactement.

Média de guerre a diffusé les images de tirs de missiles et de drones sur une force à Deir Siryane et la position Balate , le 12 mai

Il a diffusé des images datant du 6 mois qui montrent un drone traquant un soldat ennemi dans la localité d’al-Taybeh, en essayant de se cacher derrière une maison.

Il a diffusé les images de la pr6paration d’un essaim de drones qui devaient viser le 12 mai une position à proximité du port de Naqoura, selon son communiqué.

Dans la soirée, l’armée ennemie a décidé de fermer la route menant à Ras Naqoura (Rosh HaNikra) la décrétant zone militaire. Jeudi, des drones piégés y ont fait 4 blessés, selon un bilan officiel.

Dans ses communiqués, la résistance insiste que ses opérations sont une riposte aux agressions israéliennes contre le Liban et son peuple.

Les raids ennemis ont frappé des dizaines de localités ainsi que la ville de Tyr où ils ont détruit un bâtiment après l’émission d’un ordre d’évacuation aux habitants. L’aviation l’a frappé à deux reprises, la seconde lorsque les gens s’y étaient rassemblés pour des opérations de secours. Il y a plus de 30 blessés, selon l’agence nationale ANI.

Des avions de combat ennemis ont lancé des frappes aériennes de l’aube jusqu’à l’après-midi sur les localités de Qusaybah, Mayfadoun, Choukine, Nabatieh al-Fawqa, Srifa, Tayr Falsayh, al-Majadel, Burj Qalawiyah, Zawtar al-Gharbiyah, Dabaal, Frun, al-Ghandouriyah, al-Shabriha, al-Maashouq, al-Masakin, le rond-point d’al-Abbasiyah et al-Hosh. Ils ont également pris pour cible un bâtiment proche de l’hôpital Hiram, dans les environs de Tyr.

Les tirs d’artillerie ennemis ont également ciblé les localités de Qounine, Barashit, Froun, la périphérie de Zawtar al-Charqiyah, Mayfadoun et Nabatiyeh al-Fawqa dans le sud du Liban.

Pendant ce temps, un drone ennemi a visé une moto à Majdal et des drones ont attaqué Nabatiyeh, Kfar Remman, Haroufe, Jebchite, Majdal Selem et Chaaitiya.

Cet après-midi, des avions de combat ont bombardé les localités d’Al-Kharayeb, Al-Zarariyah et de Bariqah, Kfar Tebnite, Aarab Salim et Aarab Al-Jal.

A Haroufe, 3 secouristes ont été tués dans un raid sur le siège de la Hayat al-Sihhiya, l’organisation sanitaire du Hezbollah.

Source : Divers