Le guide Khamenei : il faut faire face à « l’invasion linguistique et culturelle et au mode de vie américain »

Le Guide suprême de la Révolution et de la République islamiques, sayyed Moujtaba Khamenei, a affirmé ce vendredi, que le peuple iranien a prouvé, lors de la « Troisième Défense sacrée », lors de l’agression américano-israélienne, « son héroïsme et sa capacité à relever les défis, comme il l’avait fait lors des précédentes guerres imposées ».

À l’occasion de la Journée de la langue persane et de la Journée nationale du sage poète iranien Abou al-Qasim Ferdowsi, M. Mojtaba a déclaré que « les récits légendaires du poète Ferdowsi reflètent la réalité de la vie des Iraniens et leur caractère héroïque »,

Poète du Xème siècle de notre ère, et surnommé « le recréateur de la langue persane », il écrivit la plus grande épopée en langue persane intitulée le Livre des Rois, le Shahnameh.

Selon Sayyed Khamenei, la résistance courageuse et la victoire face à « ceux qui ont une nature satanique et aux démons du monde » ont rendu le peuple iranien mieux préparé à préserver son indépendance civilisationnelle.

Le dirigeant de la révolution et de la République islamique a souligné la nécessité de faire face à « l’invasion linguistique et culturelle et au mode de vie américain », appelant à renforcer la défense linguistique et rhétorique.

M. Khamenei a également souligné que les initiatives des militants dans le domaine culturel, ainsi que l’attention portée au développement des enfants, des adolescents et des jeunes, peuvent contribuer à « franchir les étapes restantes jusqu’à la victoire finale avec une plus grande fermeté »

Source : Médias