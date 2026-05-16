Bande de Gaza : 8 martyrs et plus de 40 blessés dans une attaque israélienne contre un immeuble résidentiel

« Huit citoyens ont été tués et plus de 40 blessés à la suite d’une attaque et d’un raid israélien contre un immeuble résidentiel dans le quartier d’Al-Rimal, dans la ville de Gaza », selon ce qu’a rapporté le correspondant d’Al-Mayadeen dans la bande de Gaza.

La Défense civile de Gaza a annoncé « qu’un de ses équipages a été blessé suite à une chute alors qu’il contrôlait l’incendie à l’intérieur de l’appartement ciblé ».

Dans le même contexte, l’occupation a lancé des bombardements d’artillerie à l’est de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza.

Pour sa part, le Premier ministre de l’occupation israélienne Benjamin Netanyahu et le ministre de la Guerre Israël Katz ont annoncé, dans une déclaration commune, « que le chef des Brigades Ezzeddine al-Qassam du Hamas, Ezzeddine Al-Haddad avait été visé par une frappe aérienne contre un appartement résidentiel dans le quartier d’Al-Rimal dans la ville de Gaza, dans le cadre d’une opération qu’ils ont déclaré avoir été menée sous leur direction directe ».

Selon le communiqué israélien, « Al-Haddad est considéré comme l’un des dirigeants militaires les plus éminents du Hamas », soulignant que « l’armée israélienne et les services de sécurité du Shin Bet poursuivront ce qu’ils ont décrit comme la politique de suppression des menaces et poursuivront les responsables de l’attaque du 7 octobre ».

Le Hamas n’a toujours pas confirmé cet assassinat a l’heure où a été rédigé ce rapport.

L’occupation poursuit ses attaques systématiques contre diverses zones de la bande de Gaza, malgré le fragile « cessez-le-feu ». À la suite de ces massacres, des civils, notamment des enfants et des femmes, sont martyrisés et des immeubles d’habitation entiers sont détruits.

Selon les données du ministère, le nombre total de victimes depuis l’annonce du « cessez-le-feu » le 11 octobre de l’année dernière a atteint 857 martyrs, en plus de 2 486 blessés et 771 guéris.

Les statistiques cumulées depuis le début du génocide en octobre 2023 s’élèvent à 72.744 martyrs et 172.588 blessés.

Source : Divers