Trump a mis en garde Taiwan contre toute démarche visant à déclarer son indépendance

L’Agence France-Presse a rapporté que « le président américain Donald Trump avait mis en garde Taiwan contre toute mesure visant à déclarer son indépendance, à la suite de son sommet avec son homologue chinois Xi Jinping ».

Trump a déclaré, dans des déclarations aux journalistes sur Air Force One, qu’il n’a exprimé aucun engagement envers Xi concernant Taiwan, ajoutant : « Il a une position très forte sur Taiwan, et je ne me suis engagé sur aucune position sur cette question. »

Un marché d’armes de 14 milliards de dollars

Il a souligné que « les deux parties ont longuement discuté de la question », soulignant que « le président chinois ne veut pas voir une lutte pour l’indépendance, car elle conduirait à une grave confrontation ».

Trump a ajouté « qu’il prendrait bientôt une décision sur un accord d’armement de 14 milliards de dollars avec Taiwan », expliquant « qu’il consulterait la personne qui dirige Taiwan », sans préciser ce que cela signifiait.

Déclarations de base

La déclaration de Trump fait suite à un avertissement chinois inhabituel selon lequel les relations avec les États-Unis pourraient sombrer dans un conflit si la question de Taiwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire, était mal gérée.

Lorsqu’il a reçu Trump hier, Xi a souligné que « la question de Taiwan est la plus importante dans les relations sino-américaines », ajoutant que si cette question est traitée correctement, « les relations entre Pékin et Washington pourront maintenir leur stabilité globale ».

À son tour, le journal américain New York Times a commenté le sommet américano-chinois, qualifiant Trump de « flagorneur », tandis que « le président chinois a fait preuve de fermeté », selon ses termes.

Quant aux Chinois, certains d’entre eux ne voient pas « l’utilité » de discuter de Trump, considérant qu’« il changera d’avis dès son retour, et ce qu’il dit le matin peut aussi changer l’après-midi ».

Source : Divers