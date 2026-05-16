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    Correspondant d’Al-Manar : L’aviation de guerre ennemie a mené des raids sur les localités de Kaouthariyet al-Siyad, Al-Ghassaniyah, Qaqaaiyat al-Snaoubar et Tafahta, dans le sud du Liban

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