Les négociations de Trump sur le Liban démantèlent le pays

Le chercheur et écrivain politique américain Sam Heller publie un article dans le magazine Foreign Policy sous le titre : « Les négociations de Trump sur le Liban démantèlent le pays »

L’auteur y critique la manière dont l’administration de Donald Trump gère les négociations entre le Liban et ‘Israël’.

Il estime que les États-Unis ne se comportent pas comme un médiateur honnête, mais exercent plutôt des pressions sur l’État libanais et embarrassent politiquement ses dirigeants, sans offrir de véritable cessez-le-feu ni de garanties réelles au Liban.

L’auteur indique également que tout accord réel pourrait dépendre davantage des négociations américano-iraniennes, plutôt que des négociations libano-israéliennes elles-mêmes, ce qui pourrait montrer — selon l’auteur — que Téhéran est plus capable de protéger les intérêts du Liban que le gouvernement libanais lui-même.

Il estime que la poursuite des négociations sans un véritable arrêt de la guerre affaiblit l’État libanais et lui fait perdre sa souveraineté, tout en n’empêchant pas l’éclatement d’une nouvelle confrontation.

« En l’absence de consensus interne (le Hezbollah et le mouvement Amal rejetant les négociations directes), la pression américaine pour forcer un accord rappelle le scénario de 1983, qui avait brisé l’armée et plongé le Liban dans la guerre civile », prévient Sam Heller.