177 enfants tués par Israël : L’occupation décime une « classe d’école » chaque jour

Par Safaa Salal

En plus de 74 jours d’agression israélienne contre le Liban, l’armée de l’occupation a tué plus de 177 enfants et en a blessé 704 autres, selon un bilan non définitif du Centre des opérations d’urgence de santé publique relevant du ministère libanais de la Santé. Ces chiffres sont confirmés par l’Unicef, qui affirme que l’agression israélienne cause quotidiennement la mort ou la blessure de l’équivalent d’une classe d’école entière d’enfants, soit environ 14 enfants.

Ainsi, presque pas un jour ne passe depuis le 8 octobre 2023 sans qu’un enfant ne soit tué ou blessé au Liban par les attaques de l’armée de l’occupation.

Selon les rapports du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 10 % des victimes des attaques sont des enfants, car toutes les médiations n’ont pas réussi à retirer les enfants de la liste des cibles israéliennes au Liban, et même pendant ce qui est appelé « la trêve », Israël a tué des enfants.

Selon l’Unicef, le nombre d’enfants tués depuis le 17 avril s’élève à 23 enfants, et le nombre de blessés à 93, à la suite des attaques israéliennes.

Les martyrs Ahmad et Hadi Hariri

Les histoires de martyre des enfants sont nombreuses, la plus marquante étant celle du « mercredi noir ». Ce jour-là, Hussein Hariri (11 ans) jouait avec ses deux frères Hadi (14 ans) et Ahmed (4 ans) dans leur maison située dans le quartier de Basta, dans la capitale Beyrouth.

En quelques secondes, un raid israélien a transformé la maison en décombres ; Hadi et Ahmed sont tombés en martyrs avec leur mère, tandis que leur frère Hussein a survécu, projeté du premier étage vers la rue par la puissance du raid.

Concernant la santé de Hussein, l’époux de la mère martyre et père des deux enfants martyrs, Ali Hariri, déclare à Al-Akhbar que « Hussein subit une intervention chirurgicale à l’abdomen et se rétablit progressivement ».

Les martyrs Mehdi (16 ans), Ali Al-Rida (13 ans) et Amir (7 ans)

Le même jour également, Zahraa Yassine était chez elle dans le quartier de Jnah, tandis que ses enfants Mehdi (16 ans), Ali Al-Rida (13 ans) et Amir (7 ans) jouaient à des jeux électroniques.

La mère se remémore les derniers instants et raconte : « Je suis entrée dans la cuisine, et Ali m’a interrogée sur le bruit des explosions ». Je lui ai répondu de ne pas s’inquiéter, qu’elles étaient loin, et il n’a fallu que quelques minutes pour que la maison soit frappée et que les trois enfants tombent en martyrs.

Yassine décrit ses enfants comme « affectueux et polis ». Mehdi était l’aîné, et Amir, le plus jeune, ne quittait pas ses frères, quant à Ali Al-Rida, il posait beaucoup de questions et était constamment collé à sa mère. Quelques jours avant leur martyre, Yassine évoque une discussion familiale entre elle, en tant que mère, et ses enfants, centrée sur le « retour au Sud », car ils demandaient constamment quand ils reviendraient en disant : « Quand est-ce qu’on rentre, maman ? », et elle leur répondait : « Dès que nous aurons vaincu ».

Dans la Békaa septentrionale, la famille Al-Qadi a perdu 7 enfants d’un coup : Ali Mohammad (5 ans), Zahraa Mohammad (7 ans), Zeinab Mohammad (3 ans), Jawad Mohammad (2 ans), Mohammad Ali (4 ans), Qassem Ali (3 ans) et Kayan Ali (2 ans). L’oncle des enfants, Hussein Al-Qadi, n’a pas pu raconter de nombreux détails sur le jour où le raid israélien les a frappés, se contentant de dire : « Le mot « tonton » me manque ».

La parole de Hussein résume toute une maison de laquelle ont disparu les voix et les rires de ses enfants, l’oncle ajoutant : « Ils étaient l’âme de la maison, et sans eux, la maison est devenue sans âme »

Le mois de mars a été le plus sanglant en raison des ciblages israéliens contre les enfants. Hawraa Bachir (6 ans), qui avait été déplacée avec sa famille de la banlieue sud vers Saïda, n’a pas échappé à la mort.

De ce massacre survenu le 13 mars, après le bombardement par ‘Israël’ de l’immeuble où la fillette et sa famille s’étaient réfugiées, une seule personne a survécu : Roukaya Mohanna, la tante de Hawraa.

Elle confie à Al-Akhbar : « Sa maison dans la banlieue manquait beaucoup à Hawraa, ce qui la poussait à parler quotidiennement du retour et à s’interroger sur sa date ». Contrairement aux autres enfants, Hawraa n’avait pas peur des bruits des bombardements, assure Mohanna, elle rassurait plutôt les enfants du quartier lorsqu’ils jouaient ensemble avec sa phrase célèbre : « N’ayez pas peur, nous sommes plus forts qu’eux ».

Les enfants martyrs de la famille Al-Chami

Dans la maison de la famille Al-Chami, les enfants se sont rassemblés pour un dernier moment d’adieu juste avant qu’un raid israélien ne s’abatte sur eux à l’heure du coucher du soleil.

Lors de ce raid, cheikh Abbas Hassan Al-Chami et son épouse ont perdu leurs enfants Doha (16 ans), Hassan (12 ans), Nassim (9 ans) et Fatima (2 ans). La mère déclare à Al-Akhbar : « Doha ne ressemblait pas aux filles de son âge, elle économisait son argent de poche pour acheter des livres et m’aidait à prendre soin de ses frères et sœurs comme si elle était leur seconde mère ». Quant à Hassan, il rêvait de devenir cheikh comme son père, tandis que Nassim voulait devenir pilote. Au cours de son récit, la mère s’arrête sur l’histoire de sa petite fille Fatima, tombée en martyre alors qu’elle serrait son petit chat dans ses bras.

Ces enfants ne sont qu’un échantillon des 177 enfants tués par ‘Israël’ depuis le renouvellement de la guerre contre le Liban le 2 mars 2026.

Des enfants dont il ne reste de souvenir que des photos sur les téléphones de leurs proches, et un écho de rires dans les oreilles de leurs familles et de ceux qui les aiment. Cependant, Amir, Hawraa, Hassan, Hadi, Zeinab, Ali, Mehdi, Mohammad, Jad, Nassim, Qassem et les autres n’ont pas grandi pour réaliser leurs rêves, mais ‘Israël’ les a assassinés.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar