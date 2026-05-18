lundi, 18/05/2026   
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    Ministère de la Santé à Gaza : 6 martyrs et 40 blessés au cours des dernières 24 heures

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      Les combattants de la Résistance islamique tirent une salve de roquettes contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Rchaf, au sud-Liban

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      La Résistance islamique cible une plateforme du Dôme de fer appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans le camp des forêts de Galilée, à l’aide d’un drone d’assaut

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      Ministère libanais de la Santé : Deux martyrs, dont une jeune fille, et deux blessées, une femme et une enfant, dans le raid de l’ennemi hier sur Douris, dans le caza de Baalbeck

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