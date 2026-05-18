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    Bande de Gaza : Un martyr et un blessé lors d’une attaque israélienne à l’est de Khan Younès, dans le sud.

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      Responsable iranien : « des divergences fondamentales subsistent entre l’Iran et les USA, en raison de la cupidité américaine et d’attentes irréalistes ».

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      Liban : 3.020 martyrs et 9.273 blessées à la suite de l’agression israélienne contre le Liban depuis le 2 mars. (Ministère libanais de la Santé)

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      Reuters : Le Pakistan déploie des avions de combat et des milliers de soldats en Arabie saoudite

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