mardi, 19/05/2026   
   Beyrouth 11:33
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Les forces d’occupation font une incursion dans le village de Koubar au nord de Ramallah.

      En Lien

      Maariv révèle : Netanyahu a tenu des réunions politiques supplémentaires lors de sa visite secrète aux Émirats

      Maariv révèle : Netanyahu a tenu des réunions politiques supplémentaires lors de sa visite secrète aux Émirats

      Chaîne israélienne Canal 12 : L’armée israélienne observe ces derniers jours un changement dans la stratégie de tir du Hezbollah, qui passe à un mode de guerre d’usure contre les forces de l’armée au Sud-Liban et à l’intérieur d’Israël

      Chaîne israélienne Canal 12 : L’armée israélienne observe ces derniers jours un changement dans la stratégie de tir du Hezbollah, qui passe à un mode de guerre d’usure contre les forces de l’armée au Sud-Liban et à l’intérieur d’Israël

      Correspondant d’Al-Manar : Raids israéliens contre les localités de Harouf, Kafra, Chehabiyeh et Kafr Dounine au Sud-Liban

      Correspondant d’Al-Manar : Raids israéliens contre les localités de Harouf, Kafra, Chehabiyeh et Kafr Dounine au Sud-Liban