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Les combattants de la Résistance islamique ont attaqué au moyen d’un drone d’assaut un véhicule de transmission appartenant à l’armée de l’ennemi israélien, ayant pris feu, sur la place de la localité de Taybeh
19-05-2026 12:43 PM
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