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    Médias israéliens : Rapports préliminaires sur un drone piégé du Hezbollah ayant visé une voiture sur la route de Misgav Am dans le doigt de la Galilée, faisant des blessés sur place.

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      Porte-parole de l’armée de l’ennemi israélien: « Il y a peu de temps, un drone piégé lancé par le Hezbollah a explosé en direction des forces de l’armée israélienne à l’intérieur du territoire d’Israël, près de la frontière avec le Liban »

      Porte-parole de l’armée de l’ennemi israélien: « Il y a peu de temps, un drone piégé lancé par le Hezbollah a explosé en direction des forces de l’armée israélienne à l’intérieur du territoire d’Israël, près de la frontière avec le Liban »

      Sud-Liban et Galilée : Intensification des attaques de la Résistance islamique. Le Hezbollah change sa stratégie, selon ‘Tsahal’

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      Israel Hayom: Le blessé à Misgav Am est dans un état grave

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