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    Porte-parole de l’armée de l’ennemi israélien: « Il y a peu de temps, un drone piégé lancé par le Hezbollah a explosé en direction des forces de l’armée israélienne à l’intérieur du territoire d’Israël, près de la frontière avec le Liban »

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