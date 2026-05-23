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    Correspondant d’Al-Manar : Réouverture par les forces de la FINUL de la route reliant Kafra à Hariss, dans le Sud-Liban, après un raid sioniste l’ayant visée ce matin

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      Araghchi et le commandant de l’armée pakistanaise examinent à Téhéran les initiatives diplomatiques pour mettre fin à la guerre

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      Radio de l’armée de l’ennemi israélien : L’armée israélienne enquête sur la raison pour laquelle l’alerte ne s’est pas déclenchée lors de l’impact du drone quadricoptère piégé à Ras Naqoura. Il s’agit probablement, une fois de plus, d’un problème de détection au niveau des systèmes

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      Correspondant de la Chaîne israélienne 12: Un drone quadricoptère piégé appartenant au Hezbollah a explosé ce matin sur le site de Ras Naqoura.

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