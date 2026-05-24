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    Cheikh Qassem : Les autorités libanaises nous disent : « Aidez-nous à vous désarmer afin qu’Israël puisse ensuite entrer, vous tuer et déplacer votre peuple et les Libanais. »

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      Les Iraniens sont sceptiques sur un accord avec les USA. Des désaccords persistent.  

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      Trump : J’ai dit à mes représentants de ne pas précipiter un accord avec l’Iran.

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      Cheikh Qassem : Sans les images capturées par les drones de la résistance, pendant les opérations, l’ennemi n’aurait jamais reconnu ses pertes.

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