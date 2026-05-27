Sayyed Al-Houthi : Le Hezbollah lutte contre l’agression israélienne et il est du devoir des musulmans de le soutenir, ainsi que la Palestine occupée

Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a déclaré ce mardi que « le Hezbollah lutte contre l’agression israélienne avec une détermination, une force et une efficacité inébranlables ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « la position de l’Iran devrait inciter à renforcer la fraternité islamique et la coopération entre les peuples du monde musulman face aux sionistes ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’agression sioniste, sous couvert de création d’un Grand Israël et de remodelage du Moyen-Orient, cible toute la région et tous ses peuples ».

Sayyed Al-Houthi a fait remarquer que « les souffrances et l’injustice profonde infligées au peuple palestinien constituent une plaie béante pour le monde musulman ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « chaque fois que le monde musulman néglige ses responsabilités envers le peuple palestinien, il ouvre la porte à l’ennemi sioniste pour intensifier son agression contre lui ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé « qu’il est du devoir des musulmans d’apporter tout leur soutien au peuple palestinien, à ses résistants et au Hezbollah au Liban ».

Sayyed Al-Houthi a poursuivi en déclarant que « le peuple yéménite n’était pas resté les bras croisés face à la tragédie subie par le peuple palestinien à Gaza et qu’il n’avait pas manqué à ses devoirs sacrés face à la tyrannie ».

Source : Médias