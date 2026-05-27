Sud-Liban : Raids israéliens frénétiques. Ordre d’évacuation à 60 villages. La résistance avorte une percée dans le secteur central

Impuissante face aux petits drones piégés de la résistance libanaise, l’armée ennemie israélienne continue de se venger en bombardant les régions civiles au sud et à l’est du Liban.

La ville de Nabatiyeh est la plus touchée. Des dizaines de raids la visent spécifiquement depuis plusieurs jours. Ses habitants ont reçu cet après-midi, un avertissement les sommant de l’évacuer.

Les raids ont également visé des localités proches de Nabatiyeh, à savoir Kfar Tebnite, Arnoune, Haboushe, Kfar Remmane, Mayfadoune, Deir Zahrani, Kfarjouz et Al-Kfour.

Plusieurs avertissements d’évacuation ont été publiés visant quelque 60 villages et localités au nord du fleuve de Litani.

Des dizaines de raids

Depuis l’aube, des avions de guerre avaient lancé des raids ciblant les localités de Shahour, Arzoune, Srifa, Bourj Qalaway, al-Rayhan, al-Douweir, Mayfadoune, al-Sharqiyah, Yohmar al-Shaqif , Srifa, Majdal Selem, Baraashite, Haris , dans le sud du Liban.

Les drones ennemis ont ciblé les localités de Deir al-Zahrani, Douweir, Nabatiyeh al-Fawqa et Deir Qanoun Ras al-Ain.

Dans l’après-midi, le correspondant d’Al-Manar a rapporté que des drones ennemis avaient attaqué et ciblé un centre d’ambulances appartenant à l’association d’ambulances de secours Al-Risala dans la localité de Srifa.

Il a aussi rapporté qu’une frappe aérienne israélienne a visé la périphérie de la localité d’al-Qaraoune, dans la Békaa occidentale. La frappe a ciblé la route reliant Mashghara, Qaraoun et Sahmar, près du barrage du lac d’al-Qaraoune.

31 martyrs ce mardi

La veille, la localité de Machghara a été victime d’une dizaine de raids. Ce mardi, elle présente un paysage de destructions tragique.

Selon le bilan final, 12 habitants sont tombés en martyrs.

Des raids meurtriers ont eu lieu dans la localité de Maaraké, dans le district de Tyr. Il est question que les membres d’une famille sont tombés en martyrs.

Un raid sur la localité de Charniyeh a fait aussi 12 martyrs.

A Douweir, le raid sur une maison de la famille Hoteit a coûté la vie a un certain nombre de civils. Les secouristes de la défense civile ont lancé un appel pour leur permettre de sauver les survivants coincés sous les décombres.

Selon le ministère de la Santé, 3.213 civils sont tombés en martyrs depuis le 2 mars et 9.737 ont été blessés.

Tentative de percée terrestre

L’armée ennemie israélienne a pour sa part, assuré avoir frappé 100 cibles et infrastructures de la résistance au sud et dans la Békaa a l’est.

Elle a argué aussi avoir démoli 90 dépôts d’armements, de sièges et de postes de contrôle du Hezbollah a au sud du Liban.

Des correspondants sur place rendent compte de tentative de percée terrestre qui n’ont pas abouti.

32 opérations

La Résistance islamique a pour sa part, assuré avoir mené 32 opérations ce mardi. Le gros lot des opérations a eu lieu à Zawtar al-Charqiyeh, dans le secteur central de la frontière. Les combattants y mènent des combats frontaux avec les soldats ennemis qui tentent une avancée. Ils y ont visé 5 chars Merkava, un véhicule Hummer un bulldozer D9, un équipement de communications, et 2 véhicules Namera.

Dans les autres opérations, la résistance a visé une batterie Dôme de fer dans la caserne de Biranit, et abattu deux drones à Srifa et Deir Keifa dans le district de Tyr.

Selon le correspondant d’al-Manar, les combats se poursuivent à Zawtar.

Source : Divers