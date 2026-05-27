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Chaîne israélienne 14: Alerte à Shlomi, une explosion a été entendue dans la région
27-05-2026 11:58 AM
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La Résistance frappe un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien au niveau de la colline d’El-Khazzan dans la localité de Zaoutar al-Charkiyeh, avec une salve de roquettes
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Résistance islamique : nos combattants ont visé un char Merkava au niveau du verger de Zattam dans la localité de Zaoutar al-Charkiyeh, à l’aide d’un drone suicide Ababil.
12:43
Résistance islamique : Nos combattants ont affronté à bout portant avec les forces de l’ennemi au niveau du complexe scout de Zaoutar, en utilisant des armes légères et moyennes, et ont contraint l’ennemi à battre en retraite, ce dernier ayant procédé par la suite à l’exécution de ceintures de feu dans la zone
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