mercredi, 27/05/2026   
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    Résistance islamique : nos combattants ont visé un char Merkava au niveau du verger de Zattam dans la localité de Zaoutar al-Charkiyeh, à l’aide d’un drone suicide Ababil.

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      La Résistance frappe un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien au niveau de la colline d’El-Khazzan dans la localité de Zaoutar al-Charkiyeh, avec une salve de roquettes

      La Résistance frappe un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien au niveau de la colline d’El-Khazzan dans la localité de Zaoutar al-Charkiyeh, avec une salve de roquettes

      Résistance islamique : nos combattants ont visé un char Merkava au niveau du verger de Zattam dans la localité de Zaoutar al-Charkiyeh, à l’aide d’un drone suicide Ababil.

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      Résistance islamique : Nos combattants ont affronté à bout portant avec les forces de l’ennemi au niveau du complexe scout de Zaoutar, en utilisant des armes légères et moyennes, et ont contraint l’ennemi à battre en retraite, ce dernier ayant procédé par la suite à l’exécution de ceintures de feu dans la zone

      Résistance islamique : Nos combattants ont affronté à bout portant avec les forces de l’ennemi au niveau du complexe scout de Zaoutar, en utilisant des armes légères et moyennes, et ont contraint l’ennemi à battre en retraite, ce dernier ayant procédé par la suite à l’exécution de ceintures de feu dans la zone