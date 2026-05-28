Le Hezbollah présente ses condoléances au Hamas suite au martyre du commandant Awda : L’avenir de la nation est forgé par le sang des résistants

La Résistance islamique au Liban a publié un communiqué présentant ses condoléances et ses félicitations au Hamas, aux Brigades Ezzeddine al-Qassam et au peuple palestinien suite au martyre du commandant Mohammad Awda conu sous le nom d’ Abou Amr ».

Le parti a affirmé que le martyre de ses chefs « n’ébranlera pas la détermination des résistants, mais renforcera au contraire leur détermination, leur constance et leur attachement à la voie de la résistance », soulignant que l’avenir de cette nation « est forgé par le sang des résistants et la constance des peuples libres ».

Le parti a noté que le commandant martyr a rejoint ses compagnons martyrs, affirmant qu’ils ont « allumé la flamme de la résistance en Palestine et que, par leurs sacrifices, leur patience, leur sincérité et leur sang, ils ont engendré une génération de résistants et de dirigeants prêts à faire l’ultime sacrifice pour leur dignité, la préservation de leurs lieux saints et la libération de leur terre ».

Le parti a affirmé que « toutes les tentatives de l’ennemi sioniste pour saper cette résistance en ciblant ses dirigeants et ses combattants échoueront », soulignant que l’étendard de la résistance « flottera toujours haut tant qu’il y aura occupation, agression et injustice ».

Le parti a insisté sur le fait que ce crime vient s’ajouter au « sombre passé de massacres, de génocides et de brutalités de cette entité criminelle, qui continue de tuer des civils, des enfants et des femmes dans la bande de Gaza et au Liban, au mépris flagrant de tous les accords, conventions et lois internationaux et humanitaires, sous le regard silencieux et complice du monde ».

Aujourd’hui, le Hamas a annoncé le martyre d’Awda, tué avec sa femme et ses enfants, Yasser, Yahya et Jamila, lors d’une attaque israélienne hier contre un immeuble résidentiel à l’ouest de la ville de Gaza.

Considéré comme un membre de la première génération de l’appareil militaire et l’un des fondateurs ayant accompagné le commandant Abou Muath al-Namrouti, Abou Khaled al-Deif, le cheikh Salah Chehadeh et d’autres, il a également côtoyé les grands martyrs pendant 30 ans, leur a fait ses adieux et laisse derrière lui un héritage considérable.

Source : Médias