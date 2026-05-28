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Résistance islamique : Nos combattants ont ciblé, à l’aide d’un projectile lourd, un bâtiment où est positionné le commandement d’une compagnie de blindés, près du réservoir dans la localité de Zaoutar
28-05-2026 10:54 AM
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