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    Les combattants de la Résistance islamique ont visé un rassemblement de véhicules de l’armée de l’ennemi israélien près de la salle dans la localité d’Al-Qusayr, avec une salve de roquettes.

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