Face-à-face militaire : L’Iran frappe une base aérienne américaine en riposte à l’agression de Bandar Abbas

Dégâts dans une base américaine au Koweït suite aux attaques de missiles iraniens (Archives)

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a haussé le ton en annonçant avoir directement frappé une base aérienne américaine ce jeudi à l’aube. Cette opération militaire d’envergure intervient en réponse à une attaque menée par l’armée américaine contre une position stratégique située près de l’aéroport de Bandar Abbas.

Le CGRI a affirmé, dans un communiqué, avoir frappé une base aérienne américaine, « en riposte à l’agression menée par l’armée américaine contre un point situé près de l’aéroport de Bandar Abbas à l’aide de projectiles aériens ».

Il a précisé que « la base américaine, d’où avait été lancée l’opération militaire, a été la cible de la riposte iranienne ».

Et d’ajouter : « Cette riposte constitue un avertissement sérieux à l’ennemi : toute agression ne restera pas sans réponse, et en cas de récidive, la réplique sera plus ferme. »

Il a conclu en affirmant que « la responsabilité des conséquences incombe à la partie agressive ».

Cela intervient au moment où l’armée koweïtienne a confirmé que « les défenses aériennes ont fait face à des attaques de missiles et de drones ».

Plus tôt, l’agence Reuters a rapporté, d’après un responsable américain, que « l’armée américaine a mené de nouveaux raids contre un site militaire iranien dans la zone du détroit d’Ormuz » et a « intercepté un certain nombre de drones iraniens considérés comme une menace pour les forces américaines », selon ses dires.

Pendant ce temps, une source militaire a affirmé à l’agence iranienne Tasnim qu’un pétrolier américain a tenté, jeudi à l’aube, de franchir le détroit d’Ormuz en désactivant son système radar, mais qu’il a été contraint de s’arrêter et de faire demi-tour après une action rapide et décisive de la marine iranienne, qui a ouvert le feu sur lui, selon cette source.

La même source a indiqué que l’armée américaine a ouvert le feu sur la zone de « terre brûlée » entourant la ville de Bandar Abbas, alors que des bruits d’explosions étaient entendus dans la région, sans qu’aucune victime ni dégât matériel ne soient enregistrés.

Source : Médias