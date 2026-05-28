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    Trump menace le Sultanat d’Oman de « dynamitage » s’il intervient dans le dossier du détroit d’Ormuz

      Rédaction du site

      Le président américain Donald Trump a directement menacé, mercredi soir, le Sultanat d’Oman, le mettant en garde contre toute tentative d’ingérence dans le dossier du détroit d’Ormuz.

      Trump a déclaré sur un ton ferme : « Oman doit se comporter comme n’importe quel autre pays (dans ce dossier), sinon nous devrons le faire sauter. »

      De même, Trump a rejeté l’idée de parvenir à un accord à court terme qui permettrait à l’Iran ou au Sultanat d’Oman de contrôler le détroit d’Ormuz.

      Et d’ajouter: « Parmi les choses qui seront réalisées dans le protocole d’accord, c’est que le détroit sera ouvert immédiatement. »

      Trump a conclu ses déclarations en disant : « Nous verrons comment les choses vont évoluer, et si l’accord sera couronné de succès pour devenir un véritable accord. »

      En avril dernier, le ministère omanais des Affaires étrangères a indiqué que des représentants du Sultanat d’Oman et de l’Iran s’étaient réunis pour discuter des « options possibles » afin de permettre le passage des navires par le détroit d’Ormuz.

      Il est à noter que le Sultanat d’Oman adopte une politique de neutralité positive dans le dossier du détroit d’Ormuz, affirmant la nécessité de garantir la liberté de la navigation internationale par le dialogue, loin des menaces américaines, ce qu’il traduit par des visites officielles répétées à Téhéran pour discuter de la stabilité de la région.

      Mascate joue le rôle de « médiateur de confiance » pour faire baisser les tensions dans cette voie d’eau vitale, considérant que la sécurité du détroit est une responsabilité régionale collective dans laquelle elle rejette toute tentative de mondialisation ou de diktats extérieurs.

      Source : Médias

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