jeudi, 28/05/2026   
   Beyrouth 15:42
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Ministère libanais de la Santé : Deux martyrs, dont un enfant, dans une frappe israélienne ayant visé une moto dans la ville de Tyr, au sud du pays

      En Lien

      L’armée ennemie israélienne émet un ordre d’évacuation aux habitants des 6 villages suivants : Habouche, Kfour, Sohmor, Ain Qana, Nabatiyeh Tahta et Kfar Remmane.  

      L’armée ennemie israélienne émet un ordre d’évacuation aux habitants des 6 villages suivants : Habouche, Kfour, Sohmor, Ain Qana, Nabatiyeh Tahta et Kfar Remmane.  

      Bande de Gaza : 10 martyrs dont 4 enfants dans un raid israélien perpétré dans la nuit contre un appartement dans la rue Omar al-Mokhtar au centre de Gaza-cité.

      Bande de Gaza : 10 martyrs dont 4 enfants dans un raid israélien perpétré dans la nuit contre un appartement dans la rue Omar al-Mokhtar au centre de Gaza-cité.

      Liban : raid israélien sur un appartement dans le quartier de Chouweifat au sud de Beyrouth

      Liban : raid israélien sur un appartement dans le quartier de Chouweifat au sud de Beyrouth